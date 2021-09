Bmw finisce fuori strada e si schianta su muretto e palo della luce. Ferito il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In tanti nel corso della giornata di ieri, di passaggio lungo la strada regionale 11, sono chiesto il motivo di quel palo della pubblica illuminazione abbattuto e di un muretto a pezzi, all’altezza di Alte Ceccato. L’incidente che ha causato i danni sopra descritti risaliva alla mattina dello stesso giorno, intorno alle 7.30, quando una vettura di marca Bmw è uscita di strada andando a schiantarsi frontalmente sui due ostacoli.

Un botto violentissimo con a farne le spese solamente per caso il solo conducente – un uomo di cui non sono state rese note informazioni sensibili – al volante dell’autoveicolo devastato dalla collisione, avvenuta in prossimità dell’incrocio tra viale Triste che insiste sulla Sr11 e la laterale via Tecchio. Strada di collegamento tra la zona industriale e il centro della frazione di Montecchio Maggiore.

Secondo la dinamica in via di ricostruzione, l’automobilista rimasto ferito avrebbe sterzato di colpo perdendo il controllo della sua macchina, a quanto pare per evitarne un’altra. Solo per mezzo dei rilievi operati dai militari dell’Arma della compagnia di Valdagno si potrà fare chiarezza sulle rispettive responsabilità. Nel frattempo la priorità va alle condizioni di salute dell’uomo alla guida, trasportato al pronto soccorso del San Bortolo per accertamenti, sembra senza incorrere in gravi pericoli per la sua incolumità (salvo complicazioni).

Oltre ai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore sono intervenuti a supporto anche gli agenti di polizia locale dei Castelli, che si sono occupati dell’ingente traffico nell’ora di punta mattutina, facendo defluire i veicoli in maniera ordinata e agevolando in tal modo le operazioni di recupero del mezzo incidentato. E di rimozione dei numerosi detriti rimasti sull’asfalto e sul piazzale di un’attività commerciale attigua.