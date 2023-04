Secondo incidente mortale in 6 giorni: muore una 43enne dopo lo schianto su un camion

Nuovo terribile schianto mortale ad Arzignano, con teatro dell’incidente odierno ancora una volta la trafficata strada provinciale sul tratto di via Vicenza, dove nella tarda serata di venerdì scorso aveva perso la vita un giovane motociclista di soli 25 anni, Giovanni De Marzi (sabato mattina il funerale in Duomo).

Stavolta a morire in strada è una donna vicentina di 43 anni, in seguito allo scontro tra un camion e l’autovettura su cui era alla guida alla vittima, poco prima dello scoccare del mezzogiorno. Lo schianto è stato praticamente frontale, con nessuna possibilità di salvezza per la guidatrice, deceduta nonostante i tentativi di rianimarla.

Le generalità della sfortunata automobilista perita nell’incidente saranno rese note solo nel tardo pomeriggio o nel corso della serata, dopo che le forze dell’ordine avranno proceduto a informare i familiari della disgrazia avvenuta. La Lancia Y su cui viaggiava l’automobilista – con ogni probabilità di rientro dal posto di lavoro verso casa – ha urtato prima sul mezzo pesante e poi sbattuto sul guardrail prima di arrestare la marcia in strada.

Sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso, ma le prolungate manovre di rianimazione della donna non hanno sortito l’esito sperato. La polizia locale e i Carabinieri hanno deviato il traffico molto intenso nell’ora di punta di mezzogiorno, chiudendo la strada per ultimare i rilievi del sinistro. L’autista dell’autocarro, sotto choc per l’incidente dopo essersi reso conto del tragico epilogo, non ha riportato lesioni. Sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale.

La strada è stata chiusa al traffico – deviato su vie secondarie – per permettere i rilievi dell’incidente da parte della polizia locale.

La notizia è in aggiornamento