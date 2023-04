Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0. La Viola in finale contro l’Inter

Al Franchi, dopo il 2-0 dell'andata, la Viola pareggia 0-0 con la Cremonese e torna in finale della coppa nazionale a distanza di 9 anni. La squadra di Italiano gestisce senza soffrire il doppio vantaggio di Cremona e risparmiando anche preziose energie in vista dei prossimi impegni, semifinale di Conference League su tutti. Quella di Ballardini che non ha la forza per fare un'altra impresa dopo le eliminazioni di Napoli e Roma.

Il match. Le due squadre nel primo tempo del Franchi regalano poche emozioni, con i padroni di casa che si limitano a difendere il 2-0 dell'andata e i grigiorossi che non riescono mai a ripartire. Uniche emozioni sono un paio di colpi di testa di Milenkovic (a lato) e Igor (centrale), oltre a un anticipo in scivolata di Lochoshvili su Cabral. Due i cartellini gialli sventolati da Marinelli: il primo per Ghiglione (gioco scorretto) e il secondo per Dodo (simulazione in area).

Nel secondo tempo Ballardini prova a correre ai ripari e inserisce Valeri al posto di Ghiglione per aiutare Quagliata, spesso trovatosi uno contro due quando la Viola attaccava. Come nella prima frazione la gara non decolla. I lombardi hanno trovato maggiore profondità con l'ingresso di Dessers, ma Terracciano è stato impegnato solo in qualche uscita e niente più. Poco lavoro anche per Sarr, spaventato solo dalle conclusioni a lato di Gonzalez e Cabral.

Vincenzo Italiano è il ritratto della felicità per aver conquistato la finale di Coppa Italia. “Abbiamo disputato una gara matura, è un traguardo fantastico, un regalo a questa gente – ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina ai microfoni di Coppa Italia Live – . Siamo contenti di aver regalato un sogno a tutta Firenze. Subire gol poteva compromettere una gara che ci vedeva in vantaggio, in Conference abbiamo rischiato, ma abbiamo imparato la lezione. Potevamo essere un po' più concentrati negli ultimi metri per trovare il gol. Avevamo preparato la gara per non concedere nulla alla Cremonese”.