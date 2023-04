Operaio schiacciato da materiale in conceria: è in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio del lavoro questa mattina a Montebello Vicentino, nella conceria Valeaga: un operaio è rimasto schiacciato ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza.

L’uomo, di 53 anni, era impegnato in un’operazione di movimentazione di materiale nello stabilimento di via Lungo Chiampo. Ancora in fase di accertamento da parte dei tecnico dello Spisal dell’Ulss 8 Berica le cause dell’incidente.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Suem 118, allertata dai colleghi di lavoro dell’operaio, ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo.