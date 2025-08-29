Sostanza irritante nell’aria, vigili del fuoco in azione in via Custoza: bonificato uno studio commerciale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Momenti di preoccupazione nella mattinata di ieri, giovedì 28 agosto, ad Arzignano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della rilevazione di una sostanza chimica all’interno di un locale ad uso aziendale. Non è stato registrato alcun danno a persone o cose.

L’azione dei pompieri è scattata intorno alle 10.15, quando due veicoli con cinque operatori del distaccamento locale si sono recati in via Custoza. L’intervento è avvenuto in risposta all’allarme lanciato dai dipendenti di uno studio commerciale, che avvertivano un odore forte e pungente, tanto da irritare la gola, provenire da una stanza del locale.

I vigili del fuoco, tramite l’impiego del nucleo provinciale Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico) con a bordo due operatori, hanno inizialmente provveduto a mettere in sicurezza la zona. Hanno quindi effettuato i rilevamenti con appositi dispositivi di protezione individuale e strumenti campali, che hanno permesso di individuare effettivamente la presenza di una sostanza irritante nell’aria.

La presunta causa del fastiodoso odore è stata portata all’esterno e si è proceduto a bonificare la zona. È stata inoltre condotta un’ulteriore verifica della respirabilità dell’aria tramite gli operatori dell’Arpav, giunti anch’essi sul posto. Le operazioni sono durate fino alle 16 circa, coinvolgendo anche i carabinieri per garantire l’ordine pubblico. Le cause della fuga della sostanza irritante sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

