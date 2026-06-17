In permesso premio, beccato a violare le regole. 26enne torna ai domiciliari

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Era fuori in permesso premio ma non ha rispettato le regole ed è stato arrestato. Protagonista un 26 enne di origini marocchine, già detenuto nella casa circondariale di Vicenza per reati di rapina, che stava beneficiando di una misura di favore concessa dal Magistrato di Sorveglianza di Verona. Il ragazzo poteva lasciare il domicilio tra le 10 e le 12, con l’obbligo di non uscire da Bassano, oppure avrebbe potuto prolungare la fascia oraria a patto che con lui ci fosse un familiare e rimanendo entro i confini della provincia di Vicenza.

La vicenda ha preso una piega inaspettata la sera dell’11 giugno. Alle 19.50, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto una telefonata proprio da parte di un familiare del detenuto, che segnalava l’allontanamento dell’uomo dall’abitazione. Le pattuglie dell’Arma si sono messe immediatamente alla ricerca del ventiseienne. Alle 20.10 i militari hanno intercettato il giovane in piazzale Trento, pieno centro città.

Al momento del controllo sono emerse le violazioni: non solo il detenuto era fuori casa oltre l’orario massimo consentito, ma era anche in compagnia di due connazionali, entrambi soggetti noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Di fronte alla palese inosservanza delle regole i Carabinieri hanno fatto scattare l’arresto in flagranza per evasione e rispedito ai domiciliari, che potrebbero però tramutarsi in un rientro in carcere.

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