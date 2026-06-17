Controllo del territorio, un arresto, due denunce e segnalazioni

Un arresto, due denunce a piede libero, una segnalazione alla Prefettura per droga e decine di veicoli controllati. E’ questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo nei giorni scorsi dai Carabinieri di Schio. L’operazione, finalizzata al contrasto dell’illegalità e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade dell’Alto Vicentino, ha visto l’impiego di diverse pattuglie che hanno complessivamente identificato 61 persone e controllato 29 automezzi.

Il provvedimento più grave ha riguardato un 60enne di Schio, rintracciato e arrestato dai militari. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, dovendo scontare una pena definitiva di cinque anni di reclusione per reati di natura finanziaria. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Sempre a Schio, gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato un quarantacinquenne residente a Malo che avrebbe dovuto essere ai domiciliari e invece è stato visto mentre passeggiava in strada. Per lui è scattata una denuncia con l’accusa di evasione.

I controlli si sono poi estesi ai centri limitrofi, con una forte attenzione preventiva sulla sicurezza stradale. A Piovene Rocchette, una pattuglia ha fermato un ventisettenne di nazionalità marocchina mentre si trovava alla guida della propria vettura. Sottoposto al test dell’etilometro, il giovane ha fatto registrare un tasso alcolemico record di 2,4, un valore pari a quasi cinque volte il limite consentito dalla legge. Le conseguenze sono state immediate e severe: denuncia, ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Infine, sul fronte del contrasto al consumo di sostanze illecite, i Carabinieri di Malo operanti nel territorio di Isola Vicentina hanno fermato per un controllo un ragazzo di 23 anni del posto. Trovato in possesso di una modica quantità di hashish, il giovane è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

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