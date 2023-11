Svt, al centro studi di Arzigano nuova corsa per gli studenti dell’Alta Valchiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da questa settimana Svt ha attivavo una corsa aggiuntiva per potenziare il collegamento tra il Centro Studi di Arzignano e la valle del Chiampo.

Alla corsa, che transita di fronte al comprensorio scolastico alle 12.42 è stata infatti aggiunta una ulteriore corsa alle 12.55, rivolta in particolare agli studenti del liceo Da Vinci residenti nella zona (circa una ventina) che uscendo da scuola alle 12.45 non potevano prendere quella precedente, se non uscendo in anticipo da scuola (con giustificazione). In alternativa, originariamente la corsa successiva sarebbe stata alle 14.42.

Con la nuova corsa aggiuntiva, invece, gli studenti attendono l’autobus solo pochi minuti per poi rientrare nelle località di Chiampo, Arso, San Pietro Mussolino, San Pietro Vecchio e Crespadoro oltre un’ora prima rispetto a quanto avveniva in precedenza, e senza la necessità di un’uscita anticipata da scuola.

“Questa modifica – spiega un comunicato di Svt – al programma delle corse rientra nell’ambito di una generale e costante attenzione di Svt alle necessità dell’utenza. A questo riguardo, va sottolineato che dall’inizio di questo anno scolastico Svt ha acconsentito a effettuare 20 modifiche di orari o percorsi e ad aggiungere 7 ulteriori corse, nell’ottica di migliorare ulteriormente il servizio, in risposta a richieste motivate e documentate presentate da gruppi di genitori, dirigenti scolastici o Amministratori Comunali”.