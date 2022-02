Tamponamento a due, una vettura finisce ribaltata sulla carreggiata. Due i feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale con scenario preoccupante almeno nelle prime fasi dei soccorsi quello che vigili del fuoco e personale d’emergenza del Suem si sono trovati di fronte poco prima delle 21 di ieri sera sulla tangenziale che collega Arzignano e Montecchio Maggiore.

Due i feriti raccolti in ambulanza e trasferiti d’urgenza al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, in condizioni di salute ancora incerte. Si tratterebbe dei rispettivi conducenti delle automobili coinvolte in un tamponamento, lungo la strada Sp 246, di cui una si è poi ribaltata su una fiancata dopo la collisione.

A chiedere aiuto sono stati altri automobilisti di passaggio sulla bretella dell’Ovest Vicentino alla vista dello scontro tra i veicoli in marcia sulla stessa corsia in direzione sud. Violento l’impatto, tanto da far impennare una delle due macchine. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Valdagno, per visionare le condizioni di sicurezza e per i rilievi sull’incidente, in modo da determinare le responsabilità dei conducenti coinvolti, una volta che saranno scongiurati per loro gravi lesioni.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento arzignanese hanno messo in sicurezza i mezzi, lavorando per circa un’ora prima di far rientro alla base, dopo aver liberato la carreggiata dai veicoli e dai rottami delle auto danneggiate. Le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita – notizia da confermare – ma non sono disponibili al momento aggiornamenti sulle loro condizioni, in seguito al loro ricovero.