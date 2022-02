Al via Danza in Rete con il “Don Juan” di Aterballetto, in prima regionale al TCVI il 19 e 20 febbraio

Si apre il sipario sulla nuova edizione di Danza in Rete Festival_Vicenza – Schio, evento riconosciuto dal Ministero della Cultura fin dalla prima edizione, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, che si svolgerà in varie sedi teatrali e storico-monumentali delle due città da sabato 19 febbraio a mercoledì 4 maggio 2022. Il primo appuntamento è in programma al Teatro Comunale di Vicenza, in Sala Maggiore, una doppia data (ovviamente presente nella stagione di danza del TCVI), in prima regionale: si tratta di “Don Juan” di FND/Aterballetto, con la coreografia di Johan Inger e la musica originale di Marc Álvarez, un balletto a serata per 16 danzatori, in programma sabato 19 febbraio alle 20.45 e domenica 20 febbraio alle 18. Info su questo e tutti gli spettacoli della rassegna sul sito del Teatro Comunale di Vicenza.

Paolo Tedeschi