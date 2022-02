5/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buon pomeriggio! Benvenuta e benvenuto nella newsletter di Radio Eco Vicentino!

Se ti sei appena iscritta/o, nelle prossime righe troverai tutti i momenti più salienti e gli ospiti che sono venuti a trovarci in redazione questa settimana, con relativi podcast per riascoltare le interviste quando, come e dove vuoi.

Come canta Vasco Rossi, è arrivato il momento del “Rewind”.

Qualche volta capita che il lunedì sembri lungo quanto un giorno su Mercurio, circa 1408 ore. Il primo della settimana non è molto popolare ma c’è un modo per evitare lo shock del giorno dedicato alla luna, o meglio alle lune: passarlo in compagnia della bella musica di Radio Eco Vicentino. Ogni lunedì sera Silvia dedica due ore esclusivamente all’arte delle Muse con una rosa d’ospiti d’eccezione ed un eccellente selezione musicale. Questa settimana ai microfoni di Music Around puoi così ascoltare in anteprima il nuovo singolo “Wait for me” della cantautrice altopianense Dilly e “Come Frank” di Francesco Curci.

“Mangiar bene è arte, bere bene è cultura”: questo è il motto che ci ha accompagnato nella puntata di StartUp di mercoledì e che abbiamo preso in prestito da Tullio e Gabriele De Giacomi di De Giacomi Vini e Liquori, un azienda presente da oltre mezzo secolo nel territorio scledense che oggi è diventata un punto di riferimento per chi cerca spiriti e distillati pregiati provenienti da tutto il mondo. Non solo rivendita, quindi, ma l’esperienza pluridecennale e l’incontro con produttori e privati ha portato Tullio e Gabriele a creare qualcosa che rappresentasse i luoghi dell’Alto Vicentino e la loro cultura. Nascono così la grappa LaPRima e l’Elisir Scledum. Ascolta la storia della nascita e lo sviluppo di un’altra realtà simbolo del nostro territorio.

La puntata di StartUp ha inebriato perfino lo staff di We Love Italia che, in un momento di spavalderia, ha deciso di chiedere a tutti gli ascoltatori perché seguono Radio Eco Vicentino. Gianni e Giulia hanno raccolto tutti i feedback e i pensieri dell’audience radiofonica alternandoli con i più grandi successi musicali di sempre. Saranno i nostri eroi usciti indenni dall’attento scrutinio del pubblico? Scopritelo ascoltando il podcast.

Il 16 febbraio 1922, cento anni fa, nasceva Luigi Meneghello, scrittore e linguista nato a Malo, un vero e proprio alfiere della cultura veneta. Il maladense è diventato uno degli interpreti più originali della letteratura Italiana del secondo Novecento. La città di Malo si prepara a celebrare il grande scrittore con un programma di eventi che durerà un anno. Ce lo ha raccontato l’assessore alla cultura Silvia Berlato insieme a Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel in un’emozionante puntata de L’Eco Dei Comuni.

Da addetta alla sicurezza all’Arcipelago delle Azzorre: questa è la storia di Maria Facci, guida ambientale escursionistica che accompagna “in natura le persone per trovare una nuova dimensione di se”. Parlami di Te questa settimana ci ha portato alla scoperta dei paesaggi mozzafiato dell’arcipelago portoghese delle Azzorre, nove isole nel mezzo dell’Oceano Atlantico. Un luogo che ha rapito il cuore di Maria – originaria di Schio – e che adesso lei è felice di far conoscere a tanti altri viaggiatori.

Questa settimana ha decretato il ritorno in studio del trio più gustoso di Radio Eco Vicentino. Sto parlando dei buongustai di Fogolare Veneto, lo chef Amedeo Sandri, il sommelier Maurizio Falloppi e Gianni Manuel: si sono cimentati in nuove e deliziose ricette che vi faranno venire l’acquolina in bocca. Vista l’occasione speciale, vi proponiamo una risotto con il re dei vini italiani: l’Amarone. Buon appetito!

Vi auguriamo un buon fine settimana e vi diamo appuntamento on air.