Vigilanza e sicurezza, investimenti “vecchi & nuovi” dal Comune: c’è anche il taxi Arturo

Investimenti confermati e potenziati per alcuni capitoli che riguardano la sicurezza urbana e stradale ad Arzignano, con il Comune a diffondere un report che mette in fila le iniziative in corso e quelle in via di attuazione per l’anno 2025. Tra le novità citate spiccano i 18 mila euro dedicati alla doppia installazione di due telecamere pubbliche di videosorveglianza in via Battisti e in via Mastrotto nella città del Grifo. Si avvicina a “quota 100” il numero di dispositivi attivi nel territorio arzignanese.

Assicurando attenzione crescente anche alle frazioni di Castello e Tezze di Arzignano e nel popoloso quartiere del Villaggio Mantovano, con dei progetti in via di sviluppo che saranno presentati nel futuro prossimo.

Confermate altre iniziative che hanno raccolto il consenso dei cittadini e buoni risultati, con impegni di spesa per poco più di 27 mila euro per il prezioso operato dei “Nonni Vigili” che garantiscono supporto all’ingresso e all’uscita degli alunni nelle scuole cittadine; e per il servizio di trasporto rivolto prevalentemente ai giovani nella serata della movida, il “Taxi Arturo”, per un “passaggio” sicuro offerto dal Comune di Arzignano, attivo dalle ore 22.30 del venerdì alle ore 2.30 del sabato e nella stessa fascia oraria tra sabato e domenica e anche nei Mercoledy By Night, nel calendario di eventi culturali proposti in città. Oltre al martedì mattina, qui rivolto agli adulti, nel giorno di mercato in centro.

Annunciata nello stesso testo diffuso anche la richiesta già redatta di adesione al progetto di Controllo di Vicinato, indirizzata al Prefetto di Vicenza e Provincia, “per il quale si è in attesa del via libera delle autorità competenti – come si spiega nel comunicato – inclusa la quantificazione economica dell’iniziativa”. Da non dimenticare, tornando all’aspetto più che importante della sicurezza sulle strade dove non si placano gli incidenti e fatti cruenti in valla del Chiampo, l’investimento in educazione stradale nelle scuole.

Nell’anno 2024 non a caso sono state svolte 80 ore di lezione nelle scuole di Arzignano, coinvolgendo 42 classi tra scuole dell’infanzia e primarie. L’obiettivo consiste qui nel sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme del codice della strada e alla sicurezza nella mobilità quotidiana. Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Masiero dichiarano “in coro”: “Ad oggi, sul territorio di Arzignano sono attive 93 telecamere, di cui 48 con sistema di lettura targhe (Targa System) e 45 dedicate alla videosorveglianza h24. La nostra amministrazione ha sempre posto grande attenzione al tema della sicurezza urbana e stradale, investendo risorse e sviluppando progetti mirati a garantire la tutela dei cittadini e la prevenzione dei reati.”