Calzolaio muore nel proprio negozio per un probabile malore. Trovato dopo giorni

Drammatico ritrovamento di una persona senza vita stamattina nel centro di Bassano del Grappa, nel quartiere di Angarano, a soli due passi da Palazzo Bonaguro. Un artigiano calzolaio bassanese del quale non si avevano sue notizie da più giorni – pare da lunedì – è morto all’interno del laboratorio, nel retrobottega.

A fare la macabra scoperta sono stati Carabinieri della stazione di Bassano, allertati da altri negozianti della zona che non si spiegavano le serrande abbassate per tutta la settimana, senza alcun avviso affisso.

Inoltre, pare che la vettura del proprietario del negozio “Calzolaio da Leonardo“, storica attività di riparazione di scarpe e stivali che si trova in viale Scalabrini al civico 43, fosse posteggiata nello stesso stallo da almeno quattro giorni, ininterrottamente. La vittima di quella che parrebbe una morte naturale causata da un malore fatale sarebbe il proprietario della bottega, Leonardo Esteban Dotto, di origini argentine. Manca ancora, però, la conferma ufficiale da parte delle autorità di polizia intervenute sul posto.

La notizia è in aggiornamento

