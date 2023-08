Operaio precipita da 8 metri, la caduta è attutita: ricoverato ma fuori pericolo di vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato dichiarato fuori pericolo e, salvo complicazioni successive al ricovero, potrà avviare subito il percorso di guarigione il dipendente della Genesi Srl di Zermeghedo – collegata al Gruppo GM Leather di Arzignano – che ieri nel primo pomeriggio ha riportato lesioni di media gravità dopo una caduta da altezza di certo ragguardevole. Si parla di alcune fratture da accertare, dopo un salto di circa 8/9 metri.

La notizia del nuovo infortunio sul lavoro da registrare nel Vicentino, di cui ieri però non faceva menzione il report del Suem 118, è riportata invece oggi in un articolo del Giornale di Vicenza.

L’operaio assunto nell’azienda conciaria locale – dalla quale è partita la richiesta urgente di soccorsi al 118 subito dopo la pausa pranzo – avrebbe circa 30 anni di età e di nazionalità straniera. Alle 13.30 si sono precipitati in zona industriale un’ambulanza dal polo medico di Arzignano e in seguito Carabinieri e personale dello Spisal dell’Ulss 8 per le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.

Pare che il trentenne si trovasse all’interno del capannone di via Valdichiampo al momento della drammatica caduta, ma non è dato a sapersi per ora la dinamica specifica dell’evento. Di sicuro, il giovane lavoratore della ditta di Zermeghedo è salvo per miracolo, essendo “atterrato” su un piano rivestito di merce.