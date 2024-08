Addio a Lino Carturan, si è spento il parrucchiere di Asiago. Da lui anche Celentano

Si è spento all’età di 76 anni Lino Carturan, uno dei parrucchieri più longevi e apprezzati della provincia di Vicenza. L’imprenditore, noto per l’attenzione quasi manicale per i dettagli oltre che per quella presenza sempre curata ed elegante che lo contraddistingueva in tutte le occasioni, aveva gestito per anni il salone di Corso IV Novembre ad Asiago, ora passato nelle mani dell’amata figlia Sabrina.

Talentoso ed iconico, talvolta simpaticamente irriverente, Carturan era un artista del capello, capace di cogliere da subito l’esigenza del cliente e di valorizzarne i punti di forza in ogni taglio: decine le recensioni positive di fedelissimi e non diventati ormai amici del parrucchiere altopianese. E da Carturan – raccontava lui stesso senza sbandierarlo troppo – arrivava in incognito anche il “Molleggiato” spesso accompagnato dalla moglie Claudia Mori quando si trovavano in Altopiano: occhiali da sole e cappello in testa, Adriano Celentano conosceva bene il salone in pieno centro ad Asiago e con Carturan bastava uno sguardo complice per soddisfare il prestigioso avventore.

I funerali dello stimato imprenditore, che aveva tra le altre cose una grande passione per il teatro e la prosa, saranno celebrati lunedì prossimo, 5 agosto, alle 14.30 nel duomo di Asiago: la recita del santo rosario, invece, domani alle 16.