Benzinaio 60enne trovato senza vita al distributore. Si pensa a un probabile malore

L’Altopiano di Asiago ha perso ieri uno di quei concittadini che, per un motivo o per l’altro, davvero tutti conoscevano. Chi perché è stato almeno una volta cliente della stazione di servizio “Loro” di via Rendola per riempire il serbatoio del proprio veicolo, o chi ha sorriso nel vedere José Costa affiancare l’amico artista Nik Valente sui canali Rai, ospiti di Viva Rai 2, programma televisivo mattutino in onda dal 2022 al 2024.

Il noto benzinaio altopianese sarebbe stato trovato, già privo di vita, nella prima parte del pomeriggio di mercoledì proprio all’interno del distributore di carburante che ha gestito in prima persona, luogo dove il 60enne lavorava praticamente da sempre. A dare l’allarme al 118 sarebbe stato un residente della zona, ma i soccorritori giunti sul posto, sulla strada che collega Asiago e Gallio, non hanno potuto far molto, arrendendosi all’evidenza.

Le circostanze del decesso improvviso di Costa farebbero pensare a una morte per cause naturali, che per il momento rimangono sconosciute e di cui saranno resi edotti i familiari rispettando il riserbo dovuto. Ad occuparsi del triste episodio sono stati ieri i Carabinieri della stazione locale, che hanno prontamente informato la Procura di Vicenza del tragico evento e raccolto i rilievi del caso, uniti alle testimonianze utili per ricostruire la vicenda inattesa. Poche ore dopo è giunta l’autorizzazione alla rimozione della salma della vittima di un probabile malore, su cui si deciderà entro 48 ore al massimo sulla necessità o meno di approfondimenti, disponendo un’eventuale autopsia.

Una notizia di quelle mai gradite che ha sconvolto in molti ad Asiago e dintorni, non solo i clienti abituali del commerciante di carburanti ma, come si diceva, tanti semplici cittadini altopianesi che avevano simpatia Josè, persona fuori dagli schemi che amava ridere e far ridere, come viene descritto. La stazione di servizio, posta in una zona ricca di attività commerciali e ricettive – sorge a fianco dell’Eurospar e di fronte al Bowling -, è rimasta desolatamente chiusa, piangendo da ieri la sua colonna portante.

