Asiago Hockey-Rittner: al via la finale scudetto

Il momento più atteso da inizio stagione è arrivato: l’Asiago Hockey, domani alle 20.30, ospiterà il Rittner Buam per gara 1 di finale scudetto. Si giocherà al meglio delle tre partite per decretare il vincitore della serie A.

I padroni di casa vengono da un periodo piuttosto soddisfacente. Otto vittorie su dieci partite in questo 2021 tra playoff scudetto e Alps Hockey League, la competizione europea. Sabato gli asiaghesi hanno vinto 7-1 sugli austriaci del Lustenau, preparando così il terreno per il delicato match di domani sera. Vincere in casa con così ampio margine può solo far bene agli uomini di mister Mattila.

Il Ritten, società di Collalbo, sull’altopiano del Renon, è arrivato a sorpresa in finale. Grazie alla vittoria in gara 3 nella semifinale contro Val Pusteria, si sono qualificati per la finale contro i nostri compaesani. Gli Alto Atesini, quando si tratta di gare dall’alto coefficiente di difficoltà, non sbagliano mai: segno che domani, all’Odegar di Asiago, venderanno cara la pelle.

L’appuntamento tanto desiderato è qui: vietato fare passi falsi. L’Asiago dovrà dare il massimo e compiere un grande sforzo per difendere il tricolore cucito sulla divisa. Con il sostegno di una terra, quella vicentina, e del fattore campo, il compito sarà meno arduo.