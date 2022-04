Capolavoro dell’Asiago Hockey: conquistata la seconda Alps League della storia

Capolavoro dell’Asiago Hockey che conquista l’Alps Hockey League in gara cinque con una partita da brividi. A pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari, sul risultato di 1-1, gli stellati concludono un’azione magistrale facendo esplodere di gioia il Pala Odegar. Il vantaggio firmato da Miglioranzi sembra spianare la strada del successo ma in un solo minuto si passa dalla gloria alla doccia fredda con il pareggio siglato da Glavic.

Ne seguirà un match molto equilibrato con le due formazioni concentrate nel difendere per poi ripartire in velocità. Quando l’extra time sembra ormai cosa fatta, Finoro mette in rete il dischetto della vittoria dopo una corta respinta del portiere avversario. L’Asiago fa doppietta, dopo lo scudetto conquistato qualche settimana fa, torna a vincere per la seconda volta nella sua storia l’Alps Hockey League, quarto trofeo stagionale dopo le due Supercoppe e il tricolore appunto.

TABELLINO: Formazione Asiago: Stevan L. (Longhini), Forte, Gios, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Parini, Lievore, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari, Stevan M., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti, Salinitri, Finoro, Magnabosco.

Formazione Jesenice: Froberg (Kogovsek), Zibelnik, Sirovnik, Urukalo, Scap, Logar, Planko, Brus, Rajsar P., Jenko, Sersen, Svetina, Pance, Krmelj, Glavic, Elo, Rajsar S., Jakupovic, Ulamec, Viikila.