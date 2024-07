Cade tra i boschi, poi parte la missione di recupero di un 66enne infortunato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un escursionista padovano di 66 anni è stato raggiunto dagli esperti della montagna e poi portato in salvo, in vista del ricovero all’ospedale di Asiago. Ad intervenire tra i boschi altopianesi nella tarda mattinata di oggi è stata una squadra del Soccorso Alpino-Cnas, alla richiesta di aiuto al 118 inoltrata poi agli specialisti della zona e proveniente dalocalità Castelletto.

L’escursionista partito di primo mattino da Campodarsego, dove vive, si era infortunato in maniera seria a causa di un scivolaone lungo il sentiero. Cadendo malamente a terra, del tutto incapace di deambulare per proseguire verso il parcheggio dove aveva abbandonato la vettura.

Il team del Soccorso Alpino partito dalla sede Cnsas di Asiago ha utilizzato il fuoristrada in dotazione per avvicinarsi il più possibile all’area segnalata nella richiesta di aiuto. A circa 300 metri di distanza dal luogo esatto della caduta, la jeep è stata lasciata in stallo per proseguire a piede e raggiungere il 66enne dolorante. Una volta verificate le sue condizioni, si è valuta come migliore tra le opzioni quella dell’imbarellamento, caricando il pensionato padovano e portandolo a braccia fino al mezzo quattro ruote.

Nel frattempo, sempre in contatto con la centrale operat9iva del Suem, si è organizzato un punto di incontro con un’ambulanza medica dell’ospedale di Asiago, per il “passaggio di testimone”: il ferito è stato affidato al personale sanitario e trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso, con codice di media gravità.