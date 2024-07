Down informatico blocca aeroporti e banche in tutto il mondo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave interruzione informatica globale a causa di un errore software nell’ultimo aggiornamento rilasciato dalla piattaforma di cybersecurity CrowdStrike, fortemente utilizzata in tutto il mondo.

Arresti anomali di Microsoft, interruzioni del servizio di emergenza in diversi stati Usa e gravissimi interruzioni nei servizi delle compagnie aeree internazionali, nelle banche e nei media. Sospesi tutti i voli di United Airlines, Delta Airlines e American Airlines.

Stop a tutte le operazioni nell’aeroporto internazionale di Berlino. Turkish Airlines, Ryanair e decine di altre compagnie aeree hanno riferito di seri problemi con la prenotazione dei biglietti e il check-in. Vasti disagi negli scali, numerosi voli in ritardo o cancellati. Importanti problemi negli operatori di telecomunicazione in Australia. Nel Regno Unito non è riuscito ad andare in onda il canale televisivo Sky News e ci sono rilevanti disagi nel traffico ferroviario. Colpiti tutti gli aeroporti spagnoli e lo scalo di Amsterdam-Schipol.