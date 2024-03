Cambio al vertice per le Fiamme Gialle altopianesi, Mazzone nuovo comandante

Cambio al vertice per le Fiamme Gialle altopianesi con un avvicendamento tutto “in house”. Si è svolta nella mattinata di ieri, nella sala consiliare del Comune di Asiago, la cerimonia di saluto del Lgt. CS Alessandro Michelon, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, Col. t.ST Virgilio Cosmo, del Comandante del Gruppo di Bassano del Grappa, Magg. Alberto Potenza e del Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern: Michelon lascerà la guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Asiago, per andare ad assumere un altro prestigioso ed impegnativo incarico nella vicina Bassano del Grappa.

Prende il suo posto il Luogotenente Domenico Mazzone, già in servizio presso la Tenenza di Asiago, dove ha ricoperto il delicato incarico di Comandante della Squadra Operativa Volante. Arruolato nel Corpo nel 1985, dopo il corso di formazione il Lgt. CS Michelon è stato trasferito, inizialmente, alla Scuola Alpina di Predazzo e, successivamente, al Comando Legione Allievi all’epoca con sede a Rovigo. Negli anni di servizio ha assunto vari incarichi operativi presso Reparti territoriali del Veneto: prima del trasferimento alla Tenenza di Asiago, ha comandato per 4 anni la Squadra Operativa Volante della Tenenza di Thiene. Nel febbraio 2016 ha assunto infine il Comando della Tenenza di Asiago, conseguendo importanti ed apprezzati risultati nell’ambito del contrasto all’illegalità economico-finanziaria.

Nel corso della cerimonia il Lgt. CS Alessandro Michelon, visibilmente emozionato, ha salutato e ringraziato i Superiori, le Autorità Civili e Militari ed i colleghi presenti, dicendosi orgoglioso del servizio svolto per la comunità, in un clima di perfetta collaborazione con le Istituzioni locali. Nel suo breve intervento, il Luogotenente Domenico Mazzone si è detto invece onorato dell’incarico assegnatogli, consapevole delle responsabilità ed entusiasta di questa nuova, impegnativa sfida professionale, al servizio della comunità dell’Altopiano.

Ringraziamenti sentiti quelli poi rivolti dal Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Virgilio Cosmo, che ha ringraziato il Lgt. CS Alessandro Michelon per l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo quotidianamente profuso: un caloroso augurio di buon lavoro, auspicando che la Tenenza di Asiago possa conseguire ulteriori lusinghieri risultati nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni invece per il nuovo comandante.

“Offriremo come sempre la nostra piena collaborazione – ha dichiarato il Sindaco Rigoni Stern – certi che la sinergia sarà strategica per la legalità e la sicurezza del nostro territorio”.