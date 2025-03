Enego saluta il nuovo comandante dei Carabinieri, è il 29enne vicentino Giacomo Rigolon

Compirà i suoi primi trent’anni il 14 maggio prossimo Giacomo Rigolon, Maresciallo Ordinario già impiegato alla Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa e pronto ora ad assumere il Comando della Stazione altopianese di Enego.

Vicentino e promettente già in età scolastica, dopo un’esperienza di circa due anni nell’Esercito Italiano, Rigolon è risultato vincitore del concorso per Allievi Marescialli ed è stato ammesso di conseguenza alla frequenza del 9° Corso Triennale, dal 2019 al 2022, presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Nel mese di luglio del 2022, al termine del periodo di formazione, brillantemente concluso, laureandosi nel contempo in Scienze Giuridiche per la Sicurezza, ha assunto l’incarico di Comandante di Squadra ancora nel medesimo Istituto addestrativo, partecipando attivamente alla formazione degli altri giovani allievi, e rimanendo impegnando in questo incarico sino al settembre scorso.

In questo periodo, ha partecipato a diversi corsi didattici oltre che a specializzazioni utili alla mansione, conseguendo anche la laurea magistrale in giurisprudenza. Al termine dell’esperienza maturata in terra toscana, è rientrato nel vicentino nell’autunno scorso alla Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, dove ha avuto modo di distinguersi per le sue capacità professionali oltre che per le sue doti umane: un bagaglio di esperienze e professionalità che ora frutteranno nel nuovo ufficio di Comandante della Stazione Carabinieri di Enego, un incarico prestigioso ed allo stesso tempo di grande responsabilità.