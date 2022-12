Servizio ausiliario di ambulanza a rischio alla vigilia dei 20 anni di attività. L’appello dei volontari

Non si chiedono soldi, semmai una fetta di tempo e una di buona volontà. Per dedicarli al prossimo. L’Altopiano di Asiago e in particolare la comunità di Enego rischiano di perdere un servizio essenziale del territorio, gestito da un’associazione di volontari, proprio a pochi mesi dai 20 anni dall’istituzione, che risale al maggio 2003. Il riferimento è al trasporto in ambulanza garantito ai paesani e anche ai visitatori in caso di bisogno, un servizio che rischia non solo la sospensione ma addirittura la cancellazione definitiva nel caso l’appello cadesse nel vuoto.

A lanciarlo sui social in modo da raggiungere una platea più ampia, attraverso il portale di informazione turistica “Visit Enego”, è stata nei giorni scorsi l’associazione di volontariato Monte Lisser di Enego. La mancanza di personale formato che possa dedicare del tempo libero a questa lodevole iniziativa sta all’origine del problema.

“Abbiamo bisogno di voi. Il paese ha bisogno di voi” scrivono Francesca, Sandra e Stefania, le reduci del gruppo di persone altopianesi, dedite al prossimo, che non intendono affatto rassegnarsi a chiudere un ciclo e lasciare la propria gente senza un supporto di natura sanitaria rivelatosi prezioso negli anni. “Questo é un grido che lanciamo, un messaggio che portiamo, perché la tutela della salute é un diritto inalienabile. Chiediamo il vostro prezioso aiuto per salvare un servizio che deve esserci affinché ogni cittadino possa sentirsi al sicuro, per supportare e aiutare chi si trova in difficoltà”.