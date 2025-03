I giovani della Pro Loco animatori in reparto. E arriva il plauso di Zaia

Già non è poco trovare qualcuno che tolga del tempo libero ai propri impegni personali per dedicarsi al bene comune partecipando, da volontario, ad un’associazione com’è la Pro Loco. Figuriamoci se poi, in aggiunta a sagre ed eventi spalmati durante tutto l’arco dell’anno, i volontari si impegnano anche a portare un sorriso là dove ce n’è più bisogno.

In tempi non così prodighi di buone azioni, sorprende in positivo che un gruppo di giovani affiliati alla Pro Loco di Dueville, la Progiovani, abbia deciso di dedicare un pomeriggio ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Ospedale di Santorso. L’iniziativa, avvenuta nei giorni scorsi, ha così ravvivato le stanze del reparto di maschere e colori, dove non sono mancati nemmeno qualche dolcetto e tanto buonumore. Un laboratorio del divertimento che ha così donato qualche ora di carnevalesca spensieratezza ai degenti, ma che di sicuro ha scaldato il cuore anche dei fautori dell’idea. Ringraziati, tra gli altri, anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, tramite un post social: “L’altruismo è la vera forza dei nostri giovani – il commento del governatore – un’iniziativa speciale, che arricchisce non solo chi la riceve, ma anche chi la compie. Grazie a questi ragazzi per averci ricordato quanto sia prezioso un semplice sorriso”!

Soddisfazione anche per la componente più adulta del sodalizio duevillese: “ll futuro della nostra associazione è nelle vostre mani e siamo fiduciosi che saranno proprio buone mani”.