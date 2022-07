Visitatore in difficoltà al cimitero di guerra per un malore a 2 mila metri. Salvato dall’elisoccorso

Intervento di soccorso del 118 via cielo nel pomeriggio di ieri tra le vette dell’Altopiano di Asiago, e precisamente sul monte Campigoletti, dove un escursionista veneziano è stato raggiunto, trattato e infine trasportato in ospedale a Bassano del Grappa dall’équipe di emergenza del Suem, con la collaborazione di una squadra del Cnsas-Soccorso Alpino.

Una segnalazione di allarme era giunta dal territorio montano tra Gallio e Enego intorno alle 15.30, per un uomo in seria difficoltà in seguito a un malore improvviso. Si trattava di un 69enne di Caorle salito domenica sulle sommità note per le vicende storiche della Grande Guerra in area dell’Ortigara.

Si trovava in quel momento nei pressi del cimitero di guerra di Campigoletti in compagnia del figlio e di un amico, a quota 2.050 metri poco al di sotto della cima del monte. A raggiungere il terzetto è stata un’eliambulanza inviata dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, con l’equipaggio a prestare la prima assistenza necessaria al pensionato veneziano, per poi decidere di assicurarlo a una lettiga e trasportarlo in pronto soccorso utilizzando il velivolo di emergenza.

Una volta giunto nel polo medico bassanese l 69enne è stato subito affidato alle cure degli specialisti per le verifiche del caso e per gli accertamenti diagnostici necessari, mentre i due compagni di gita – il figlio e l’amico – sono stati riaccompagnati all’auto dai soccorritori del Cnsas di Asiago, giunti in supporto alle operazioni.