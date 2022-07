L’Emozione in uno scatto: racconta il tuo territorio. Il nuovo contest fotografico dell’Eco

Raccontare con uno scatto le emozioni che suscita il proprio territorio ma anche i luoghi dove ci si trova a passare, per vacanza o altri motivi. E’ l’obiettivo del contest lanciato da Eco Vicentino e Radio Eco Vicentino con tanti premi interessanti in palio.

“Non pretendiamo che tutti siano Oliviero Toscani, però è vero che abbiamo il telefono in mano in qualsiasi momento” spiega Gianni Manuel, direttore artistico della radio. Lo scopo dell’iniziativa è infatti coinvolgere la community della testata e della radio per condividere le immagini che più emozionano, senza bisogno di particolari abilità artistiche o fotografiche: insomma, non ci sono scuse per tirarsi indietro.

Listen to “Puntata del 23 Giugno 2022” on Spreaker.

L’emozione in uno scatto – racconta il tuo territorio vale anche per le foto scattate da vicentini in luoghi di vacanza o fuori dai nostri comuni; l’invio delle opere dovrà avvenire fra il 01 luglio e il 16 settembre 2022, via Whatsapp al numero di telefono +39 348 308 3927.

Le foto più belle saranno selezionate e pubblicate ogni settimana sul portale della testata giornalistica e della radio.

Qui il regolamento completo del contest.

I premi in palio sono moltissimi: un box da 500 Euro messo a disposizione da Jonas Vacanze; un buono da 100 Euro da spendere nel loro negozio Vallisport di Schio; un cesto di prodotti di Latterie Vicentine; un percorso benessere in spa per due persone messo a disposizione da Elitè Centro Estetico. Ma non è finita: il ristorante Garzadori in centro a Vicenza mette in palio una cena per due persone, People Parrucchieri di Giavenale offre un taglio omaggio uomo e una piega omaggio donna, infine RP Reporter contribuisce con una stampa su tela montata sul telaio.

Giorgia Frisiero