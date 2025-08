Albergo fuori norma sui dettami di sicurezza: denunciato il titolare, “conto” da 46 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Carenze gravi riscontrate nel tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, scattano sanzioni e una denuncia. E’ stato reso noto ella prima mattinata di mercoledì l’esito di una serie di controlli operati di recente sull’Altopiano dei 7 Comuni dai Carabinieri di Asiago e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Un servizio mirato su attività commerciali e del settore della ristorazione e dell’ospitalità.

La “buona notizia” è che una sola struttura ricettiva è stata trovata in difetto tra quelle sottoposte a verifiche nei giorni scorsi. Quella invece assai meno confortante sul piano della garanzia delle condizioni minime di sicurezza imposte dalle norme del lavoro, riguarda il fatto che in un albergo di Gallio le violazioni rilevate sarebbero “tante e gravi”, al punto di far scattare sanzioni pecuniarie pesanti.

Per un ammontare di 46 mila euro nel complesso, come comunica il Comando provinciale nella breve nota sull’azione di controllo conclusa, non citando la denominazione effettiva dell’attività commerciale. “L’amministratore – si legge ne report reso pubblico stamattina – destinatario anche di prescrizioni in materia di salute dei lavoratori, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza in ordine alle predette irregolarità riscontrate dai

militari dell’Arma”.

Sul territorio di Thiene inoltre, in seguito all’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, i Carabinieri del Nas, supportati dai militari della Stazione locale thienese, hanno riscontrato inadempienze di carattere amministrativo che hanno comportato per il titolare dell’attività commerciale una sanzione di 666 euro.

La notizia è in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.