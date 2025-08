Spaccio al parco giochi, hashish nascosta nel calzino e gettata alla vista degli agenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il parco prescelto come “piazza di spaccio” di hashish da una coppia di sbandati si trovava a due passi dal centro storico di Thiene, in via Kennedy, confidando di non dare nell’occhio in un rettangolo verde caratterizzati da alberi ad alto fusto. Non sufficienti per sfuggire agli sguardi mirati degli agenti di polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino, intervenuti alle 17.30 circa di un giorno di fine luglio all’interno per chiedere conto a una coppia giovani uomini dei loro “affari” in corso all’interno dell’area pubblica.

La pattuglia che transitava in auto (era un lunedì pomeriggio) ha notato i due adulti intenti a trafficare intorno a una giostrina per bambini, decidendo di procedere a un controllo. Non appena gli agenti hanno mosso il passo verso l’ingresso del parchetto, i due hanno tentato di nascondersi, gettando un pacchettino nella siepe. Un pacchetto risultato poi in realtà un calzino da bimbi, contenente 13 ovuli preconfezionati di hashish.

Recuperata la sostanza illecita dall’inconfondibile odore, si è proceduto poi ad “invitare” i due giovani – rispettivamente di 20 e 25 anni – a fare una visita guidata al vicino comando del consorzio Nord Est Vicentino di via Rasa. La perquisizione personale non ha portato ad altri rinvenimenti di droghe, ma spiccano i 120 euro in banconote di piccolo taglio trovati nel portafoglio del più grande di età, proprio colui che aveva lanciato il calzino. Trattandosi di persona nullafacente e senza fonte di reddito, la somma posseduta viene considerata come probabile provento di attività illecite.

Il 25enne E.C. è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’amico, il 20enne residente a Santorso identificato in E.C., è stato rilasciato senza notifiche di sorta visti i controlli negativi a suo carico. Per il denunciato, che non avrebbe fornito un indirizzo di domicilio e quindi risulta senza fissa dimora, “sulla carta” si celebrerà un processo che lo vedrà come imputato, ma nel frattempo rimarrà in libertà. L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

