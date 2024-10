La Folgore neutralizza in Altopiano 80 proiettili d’artiglieria della Prima Guerra Mondiale

L’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” di Legnago (Verona) ha concluso con successo questa settimana le attività di bonifica di 80 proiettili d’artiglieria del calibro di 75 millimetri di fabbricazione italiana, risalenti alla Prima Guerra Mondiale e che erano stati rinvenuti in località Saline a Gallio.

Le operazioni di messa in sicurezza e la successiva distruzione degli ordigni – coordinate dalla Prefettura di Vicenza e dal comando Forze Operative Nord di Padova – sono state rese particolarmente complesse dal terreno impervio e dall’assenza di itinerari percorribili con mezzi convenzionali. Per questo accanto agli artificieri della “Folgore”, sono scesi in campo anche gli addetti del Soccorso Alpino di Asiago e il 185° reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore” di Bracciano, che hanno permesso il trasporto in sicurezza dei proietti di artiglieria, grazie alla realizzazione di una teleferica di collegamento e all’impiego di due quad (All Terrain Vehicle).​