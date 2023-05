Resti umani trovati per caso in canonica. Approfondimenti in corso sulle ossa “dimenticate”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inatteso ritrovamento di ossa appartenenti esseri umani a Stoccareddo, la frazione di Gallio sull’Altopiano di Asiago nota in tutta Italia come la “patria” dei Baù, cognome portato dalla maggioranza dei residenti. Scenario della scoperta, avvenuta in realtà parecchi giorni fa – era il Giovedì Santo alla vigilia di Pasqua – ma circolata tra i monti e i centri abitati della zona a partire dallo scorso fine settimana, sarebbe stata la soffitta della canonica, edificio da tempo disabitato – da circa 20 anni – che sorge a fianco della chiesa dedicata a San Giovanni Battista, l’emblema della comunità.

Uno stabile peraltro di proprietà comunale dato in passato in concessione ai sacerdoti che risiedevano a Stoccareddo e in cui da tempo non vive più nessuno dopo l’accorpamento delle parrocchie di Gallio e Foza con quelle di Stoccareddo e Sasso in una Unità Pastorale. Unica funzione ancora “attiva”, se così si può definire vista l’inagibilità dei locali del piano superiore, il suo utilizzo come deposito di oggetti sacri e mobilio non più utilizzati, se non di tanto in tanto nelle attività di folklore e in corrispondenza di eventi religiosi.

Proprio nell’imminenza di uno di questo, nei giorni antecedenti alla Pasqua, nel sottotetto a fianco di un vecchio divano sarebbe è emerso un sacchetto di plastica deteriorato dal tempo, una “sporta” vetusta di cui si ignorava il contenuto. Difficile da prevedere , per chi lo ha aperto, di trovarsi di fronte a parte di uno scheletro umano con ossa ammucchiate all’interno. A fare fisicamente il ritrovamento fu don Claudio Campesato, salito in soffitta del locale tra l’altro di proprietà comunale, collaboratore del parroco don Federico Zago che a sua volta ha informato chi di dovere. Per le verifiche del caso sono stati quindi chiamati in causa i Carabinieri della stazione di Asiago e della Compagnia di Thiene, con l’informativa inviata alla Procura berica che inevitabilmente dovrà approfondire la questione.

Non era necessario certo necessario un medico necroforo per capire che i resti trovati per caso appartenevano a un essere umano, oltre che avere contezza del fatto che risalissero a parecchi decenni fa, non trovando traccia di tessuti. Saranno chiamati in casa gli specialisti, invece, per definire il sesso, l’età e – difficilmente – la causa di morte ma, soprattutto, a che epoca risalirebbe. Si attende quindi che il magistrato di turno disponga non propriamente un’autopsia ma un esame obiettivo dei resti. A rigor di logica la connessione più a portata di mano, considerando la storia di questi luoghi teatro di cruenti conflitti bellici, porta a credere che si tratti di ossa traslati da qualche tomba od ossario e appartenenti a uno o più caduti, uno delle decine di migliaia di dispersi sull’Altopiano della Grande Guerra. In tal caso, darebbero datati oltre un secolo.

A far chiarezza sulla vicenda a “smontare” chi volesse farne un caso è lo stesso parroco di Gallio. “Sono sorpreso e insieme perplesso di tanta risonanza in questi giorni, visto che si tratta di una cosa vecchia ormai di un mese – spiega don Federico Zago -, ma non ci sono grandi misteri da spiegare. Semplicemente uno dei parroci che viveva qui mezzo secolo fa – si parla degli anni ’50 o ’60 – fa era egli stesso un recuperante di reperti risalenti al periodo di guerra. Parliamo di altri tempi e altre regole rispetto ad oggi, è probabile che abbia dato una mano in prima persona ai lavori di dismissione del cimitero che si trovava dove oggi sorge la piastra sportiva a fianco dell’attuale camposanto, oppure da camminate chi lo sa sull’Ortigara o in altri luoghi dove spesso affiorano resti o reperti del passato ancor oggi. Una dimenticanza, si pensa, dove peraltro in passato avevano accesso anche altre persone della comunità in possesso delle chiavi. Da parte nostra non abbiamo fatto altro – conclude il sacerdote altopianese – che segnalare la cosa alle forze dell’ordine senza suscitare alcun clamore, cosa che ha fatto chi ha parlato impropriamente di cadavere. Le poche ossa presenti saranno giustamente esaminate e poi saranno affidate a chi di dovere, immagino per trovare accoglienza in un Ossario”.

Come parte di uno scheletro umano essere finito in soffitta di una canonica disabitata e, in secondo luogo, l’opportuna valutazione sul quando, rimarranno probabilmente per tutti un mistero a cui “rimediare” con ipotesi logiche come quella offerta opportunamente dal parroco, mentre anche il suo predecessore don Lauderio Dal Bianco (ora a Caltrano) non aveva mai vissuto in quell’edificio, stabilendosi a suo tempo a Gallio.