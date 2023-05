Arriva il Supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Entra in vigore il Supporto per la formazione e il lavoro come nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Lo si legge nel decreto legge inviato alla Ragioneria generale per la bollinatura, nel quale si conferma l’introduzione dell’assegno di inclusione per le famiglie in difficoltà nelle quali ci sono minori, disabili o over 60.