Schianto fra auto e pickup: feriti due 25enni, uno è gravissimo

La quiete di una mattina d’inverno sull’Altopiano è stata spezzata all’improvviso da un impatto violento, uno di quelli che lasciano un silenzio pesante e troppe domande sospese. È successo poco dopo le 11 di oggi, sabato 27 dicembre, a Gallio, lungo via Roma, proprio al bivio che porta verso le Melette: un tratto di strada familiare a molti, ma che oggi è diventato teatro di un incidente grave che ha coinvolto un gruppo di ragazzi poco più che ventenni.

Una Renault Clio con quattro giovani a bordo stava svoltando per salire verso i comprensori sciistici quando si è trovata davanti un pickup Toyota che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato inevitabile e violento. A riportare le conseguenze peggiori è stato uno dei passeggeri della Clio, 25 anni, seduto sul sedile posteriore: è stato estratto dall’abitacolo e portato d’urgenza in Pronto Soccorso in codice rosso. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento immediato al San Bortolo di Vicenza con l’elisoccorso decollato da Treviso intorno alle 13.30. Ora è in rianimazione, la prognosi è riservata.

Un altro giovane, anche lui 25enne, è stato trasportato invece in codice giallo all’ospedale di Asiago. Gli altri occupanti della Clio e il conducente del pickup hanno riportato botte e contusioni, ma non sarebbero in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti rapidamente il Suem, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

