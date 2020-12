“Vasca” in centro per il lupo solitario in Altopiano. Immortalato dalle telecamere (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A spasso per il centro di Gallio, sull’Altopiano dei 7 Comuni, ovviamente deserto in piena notte. E per di più durante la magica notte di Natale. L’anonimo passeggiatore “fuori orario” l’altra notte era proprio un lupo solitario, che evidentemente ha abbandonato il proprio bianco per una capatina in centro del paese.

Probabilmente più a caccia di qualche preda notturna che per guardare le vetrine dei negozi della località turistica, spinto dal suo primordiale spirito da esploratore, oppure mosso da semplice curiosità. Del tutto indisturbato vista l’ora tarda e il regime di “zona rossa”, nonostante il bianco intorno, l’atletico lupacchiotto ha violato il lockdown valido però solo per la razza umana per una gita fuoriporta dai boschi suo habitat preferito, annusando qua e là e scrutando case e strade.

Il tutto sotto gli occhi elettronici di alcune delle videocamere di sorveglianza pubblica che “sorvegliano” l’area urbana di Gallio, di proprietà e gestione del Comune, che lo hanno ripreso per circa un minuto, prima di uscire dai “sensori”. “Quando l’uomo arretra gli animali avanzano. Babbo Natale manda in avanscoperta il ‘Lupo di Gallio’ per controllare che tutti i bambini stiano dormendo!”

Proprio il sindaco locale, Emanuele Munari, ha reso noto “l’avvistamento” e il video montato dai tecnici è stato diffuso e ripreso dalla stampa locale e regionale. Dando modo così di osservare, con altrettanta curiosità di quella dimostrata dal selvatico quattro zampe protagonista della vicenda, uno spaccato notturno tra giovedì e venerdì fuori dell’ordinario persino per i residenti dell’Altopiano. E di “bacchettare” magari, alla prossima occasione, li nuovo utente peloso della strada per il mancato rispetto del codice, vista l’andatura decisa in “contromano” o talvolta tenendo pericolosamente il centro della carreggiata.