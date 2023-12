Boyscout si rompe una gamba, ambulanza e Soccorso Alpino salgono in malga

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era procurato una brutta frattura ad una gamba – si parla di rottura congiunta di tibia e perone – e, vista l’incognita della strada parzialmente ghiacciate per salire, personale del Suem in autoambulanza e una squadra di Soccorso Alpino come “scorta” su mezzo fuori strada, hanno raggiunto uno scout di 15 anni in malga Valleranetta, a Campolongo sul Brenta, per portarlo in ospedale.

L’adolescente stamattina poco prima delle 11 si era fatto male balzando da un sasso, dopo essere scivolato rovinosamente all’impatto sul terreno reso duro dalle temperature rigide a quelle altitudini. Un infortunio ovviamente molto doloroso, con la doppia frattura all’arto, che non poteva consentirgli di muoversi e necessitava di un soccorso qualificato di natura ortopedica.

La jeep del Cnas di Asiago, con la squadra disponibile più vicina al luogo particolarmente impervio nell’ultimo tratto, ha quindi fatto strada davanti al mezzo di soccorso sanitario del 118, raggiungendo “in coppia” la strada indicata dalla telefonata d’emergenza fino a pochi metri dalla zona montana. Il 15enne padovano, originario di Selvazzano Dentro nei pressi del capoluogo, è stato quindi trasportato in ospedale civile ad Asiago con l’autolettiga per sottoporsi alle cure e a un probabile intervento chirurgico nelle prossime ore.