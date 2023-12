Un lupo solitario fa tappa (vicino) al bar. Poi si ferma allo Stop e fa retromarcia – VIDEONOTIZIA

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non avevano esagerato con i brindisi di Natale e dintorni, a quanto pare, alcuni commensali e clienti del Bar Birreria Rana di Monte di Malo. Per quanto la manciata di secondi appena di filmato con la fugace apparizione di un possibile (o probabile?) esemplare di lupo non consenta ai nostri esperti di fauna selvatica di dare una conferma senza ombra di dubbio, parrebbe corrispondere proprio al predatore dei boschi l’animale immortalato da un video di uno smartphone, ripreso a debita distanza.

La breve scena, che risalirebbe ai giorni scorsi e ripresa in località Capitello Maddalena nelle vicinanze del locale aperto al pubblico, sta “rimbalzando” di chat in chat.

In questo caso suscitando più ilarità che apprensione, visto che la presenza del lupo nei fitti boschi intorno al paese in alta collina di Monte di Malo non rappresenta oggi né una novità assoluta né un fattore allarmante di per sé. Di sicuro, però, lascia traccia di un qualcosa di inedito vedere un singolo predatore dei boschi spingersi fino a pochi metri da un bar e con il chiasso e le luci intorno che ne conseguono. E non lascia tranquilli residenti della zona con animali domestici e allevatori.

Affamato sì ma anche impaurito ad un certo punto dalla presenza di essere umani, come si può ascoltare dalle voci di sottofondo, il lupo a zonzo non lontano dal parco del Buso della Rana andava cercando ben altro che una “bruschetta” – la specialità della casa da queste parti – come quella proposta scherzando da uno dei presenti, al massimo a una trentina di metri di distanza.