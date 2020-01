Grave incidente in Altopiano: 60enne di Bassano trasportato in elisoccorso al S. Bortolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 sull’Altopiano di Asiago. Un vicentino di 60 anni è stato soccorso da un’ambulanza del Suem 118 in codice rosso, con la decisione di far giungere sul posto l’elisoccorso per trasportare il ferito immediatamente al più attrezzato ospedale S. Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’uomo avrebbe preso il controllo del mezzo che guidava andando a sbattere frontalmente su un masso, in un tratto rettilineo della strada nei pressi di Campo Mezzavia, alle porte di Asiago. Ora si trova ricoverato in rianimazione in conseguenza dei politraumi subiti, dopo la decisione del trasferimento in volo verso il capoluogo berico.

Le prime notizie disponibili indicano che non ci sarebbero altre persone coinvolte stamattina nell’incidente, verificatosi nel territorio di Asiago sul versante sud della strada provinciale 72, in una zona di aperta montagna. Il ferito è originario di Bassano del Grappa: si tratterebbe di un esperto sciatore che era atteso nella mattinata in una delle località sciistiche altopianesi.

Difficile allo stato attuale spiegare cosa sia accaduto poco prima delle 8 odierne. Forse un colpo di sonno o un malore, oppure l’attraversamento improvviso di un animale, potrebbero aver fatto perdere il controllo della vettura sulle strade perfettamente percorribili, senza neve sull’asfalto.