Calciatore di 25 anni si accascia a terra durante l’allenamento. Apprensione per Mirko

Dramma su un campo di calcio di periferia, con familiari e compagni di squadra di Mirko Pelizzer, 25 anni, in angoscia per la sorte del giovane calciatore dilettante in forza al Telemar S. Paolo Ariston, club sportivo del capoluogo. Il ragazzo si stava allenamento come d’abitudine al venerdì sera al campo di via Gagliardotti, a Vicenza, quando alle 20.30 improvvisamente e senza alcuna avvisaglia apparente si è accasciato sull’erba, perdendo conoscenza.

Immediatamente i presenti hanno soccorso il 25enne di Gazzo Padovano, attendendo con trepidazione l’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale S. Bortolo di Vicenza. Nel corso della notte è stato disposto e portato a termine un intervento di neurochirurgia nel tentativo di salvargli la vita. In tanti, in queste ore, pregano per lui.

Una triste notizia che ha sconvolto il mondo del calcio dilettantistico vicentino, in cui tutti i giocatori si conoscono condividendo la stessa passione. Tanti i messaggi di vicinanza, in particolare all’interno delle società dove Pellizzer ha giocato nelle ultime stagioni. Come cita il portale specializzato Calciovicentino.it al Berton Bolzano e Fides di S. Piero in Gu in particolare. Tutti si augurano che le condizioni di salute dell’amico, compagno o avversario della domenica di pallone, migliorino al più presto.

Poco prima di partire da casa per recarsi al consueto allenamento, il 25enne aveva postato una “storia” su instagram con una frase che a posteriori risuona come malinconamente beffarda: “ready for training“, vale a dire “pronto per l’allenamento”. Per tutta la notte alcuni compagni di squadra e dirigenti della squadra sono stati accanto a lui, per quanto possibile, nelle corsie dell’ospedale del capoluogo in attesa di notizie.

L’incontro di campionato di Seconda Categoria tra il Telemar e lo Junior Monticello, previsto per domenica, è stato rinviato a data da destinarsi per accordo tra le due società. La partita più importante si gioca altrove.