Scontro multiplo tra veicoli sulla Valsugana: feriti 4 bambini, eliambulanza per il più grave

Due automobili e una motocicletta si sono scontrate dopo le 8 di stamattina lungo la strada della Valsugana, al confine tra i territori comunali di Pove e Romano d’Ezzelino, causando un incidente con bilancio definitivo di 7 persone ferite. Quattro di questi sono bambini. La collisione frontale tra le due vetture è stata particolarmente violenta.

Uno tra loro in gravi condizioni, considerando la richiesta immediata e l’arrivo sul posto di un’eliambulanza dall’elibase del 118 dell’ospedale di Padova. Il piccolo soccorso in codice rosso, di appena due anni di età, si trova ora ricoverato all’ospedale San Bortolo in terapia intensiva pediatrica. I suoi genitori sono stati estratti dai pompieri dalle lamiere, e a loro volta trasportati in pronto soccorso, nei loro casi al San Bassiano.

Dalle scarne informazioni disponibili per ora lo scontro d’esordio sarebbe avvenuto tra due vetture in marcia sulla Ss47 in direzione opposta, verso Trento una e verso Bassano l’altra. Coinvolte una Toyota Yaris e una Volkswagen Touran oltre a un mezzo a due ruote. In una delle due automobili viaggiava una famiglia di turisti stranieri in vacanza in Veneto, con a bordo altri tre minori, inviati in ospedale per accertamenti. Il motociclo si sarebbe trovato un ostacolo improvviso in strada, una delle due auto dopo l’urto frontale, e il guidatore non ha potuto evitarne l’impatto. Avrebbe riportato lievi contusioni dopo la scivolata sull’asfalto.

Scenario dell’incidente di oggi il tratto di strada Valsugana di via San Bortolo, di fronte al supermercato Coop. Agenti di polizia locale, personale d’emergenza sanitaria 118 e vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo di una delle auto i feriti hanno composto il pool di soccorritori, con gli operatori di polizia incaricati di mettere in sicurezza il tratto di strada ad alto flusso di veicoli, interrotto al traffico per consentire agli operatori di intervenire.

