Incidente sugli sci, un 20enne cade e batte la testa. Soccorso in eliambulanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di apprensione che in realtà sono durati per il resto la domenica, da ieri pomeriggio, in Val Formica sull’Altopiano di Asiago dopo l’incidente sugli sci occorso a un giovane praticante di discesa libera. Si tratta di un 20enne di cui non si conoscono le generalità e la provenienza per il momento, salito fino a Cima Larici per una giornata sulla trascorsa sulla neve negli impianti locali. Allarme con richiesta di soccorsi intorno alle 16.

Lo sciatore è stato soccorso direttamente sulla pista dopo aver perso aderenza sulla neve ed essere ruzzolato a valle, battendo la testa. Per sua fortuna indossava il caschetto di protezione. Avrebbe riportato comunque un trauma cranico e ha temporaneamente perso conoscenza, salvo poi ridestarsi con l’aiuto dei soccorritori. Non si hanno notizie di fratture o altre problematiche.

Come da protocollo nell’area sciistica è stata attivata subito la procedura di emergenza con chiamata al 118 e si è deciso poi di procedere con il ricovero via cielo al San Bortolo di Vicenza, con un elicottero del Suem inviato da Treviso sull’Altopiano e pii ad attraversare in aria l’Altovicentino fino a Vicenza, dove il ventenne è stato affidato agli specialisti del polo berico.

Nel corso della serata, il ragazzo infortunato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici sia per escludere lesioni interne che per verificare rotture a livello osseo. Più di qualcuno tra i presenti ieri in pista aveva temuto il peggio per qualche minuto, alla notizia che il giovane aveva perso conoscenza, forse per lo shock conseguentemente al violento impatto dopo aver perso l’equilibrio ad alta velocità scendendo a valle. Il dispositivo di protezione, di sicuro, ha attutito le conseguenze dell’incidente.