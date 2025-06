Rischio shock anafilattico dopo la puntura di un insetto: donna in ospedale con l’elisoccorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura in tarda mattinata ad Arsiero, dove una donna ha rischiato di andare in shock anafilattico per la puntura di un insetto.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30 di oggi, domenica 22 giugno, quando la centrale operativa del Suem 118 di Vicenza ha allertato il soccorso alpino di Arsiero per un’escursionista che era stata punta da un insetto mentre con altre persone stava percorrendo il sentiero 533, non distante da Malga Zolle: la donna ha manifestato subito una preoccupante reazione allergica.

Una prima squadra veloce di soccorritori si è portata sul posto, una zona dalla vegetazione fitta. Per questo l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso son dovuti sbarcare un po’ più lontano e quindi avvicinarsi al posto a piedi. Prestate le prime cure all’escursionista – una 47enne di Asiago – i soccorritori hanno poi provveduto a spostarla di un centinaio di metri fino a un prato, luogo più agevole da dove è stata issata a bordo con il verricello, per essere trasportata all’ospedale di Santorso. Una seconda squadra del soccorso alpino era in ogni caso pronta a intervenire in supporto alle operazioni.