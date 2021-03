La Migross Asiago non si ferma mai: due partite in due giorni

Dopo la splendida vittoria di mercoledì sera in casa del Bregenzerwald, la Migross Asiago si appresta a giocare due partite molto impegnative e ravvicinate. Sabato alle 20.30 e domenica alle 18.30 i “leoni” scenderanno sul ghiaccio dell’Hodegart per affrontare il Kitzbuhel e lo stesso Bregenzerwald.

L’Asiago, come detto, viene dal successo per 4-0 nel Voralberg, estremo ovest austriaco. Grazie alla tripletta di un super Magnabosco e al gol di Rosa, i vicentini hanno vinto e ripreso fiducia: ora il quarto posto è consolidato, ma per mantenerlo fino alla fine sarà necessario continuare a vincere sulla scia dell’entusiasmo. Nonostante gli impegni ravvicinati (già 3 trasferte nel giro di 7 giorni) e le numerose assenze causa infortunio, gli uomini di Petri Mattila stanno dando il massimo: questa è l’unica ricetta per vincere.

Questa sera sarà ospite il Kitzbuhel, altra formazione austriaca e, attualmente, penultima classificata. L‘Asiago partirà da favorita, visto il buon momento e l’apparente inferiorità degli avversari. Stessa storia per il match di domenica sera, in cui i giallorossi affronteranno nuovamente il Bregenzerwald, squadra più ostica ma ugualmente inerme. Occhio però a non sottovalutare gli altri: procedere con calma e concentrazione saranno due fattori imprescindibili.

La Migross si prepara per il finale di regular season con due match casalinghi: se dovessero vincere entrambi, il passaggio ai playoff sarebbe più alla portata. Occhio però: nell’hockey e nello sport, le insidie sono dietro l’angolo.