Hockey su ghiaccio, Migross Asiago chiude la Continental Cup al 4° posto in Francia

Mesto viaggio di ritorno verso l’Italia e il Veneto per la Migross Asiago Hockey, di ritorno da Angers in Francia, con il solo successo all’overtime di ieri – 3-2 il punteggio sull’ovale di ghiaccio – proprio sui padroni di casa transalpini, a mitigare la delusione per il 4° e ultimo posto nel girone di finale della Continental Cup.

A trionfare ed aggiudicarsi quindi l’edizione n° 24 del trofeo europeo sono stati i portacolori della Slovacchia del HK Nitra, all’en plein di successi mettendosi alle spalle i gallesi Cardiff Devils, il Ducs Angers (a pari punti) e proprio i leoni giallorossi dell’Altopiano, in coda con soli due punti e un passivo di -7 nella differenza reti.

Di pregio comunque il risultato vincente nel terzo e ultimo appuntamento della kermesse per la squadra di coach Barrasso, in cui è venuto fuori l’orgoglio. Battendo i francesi che a conti fatti, dopo aver perso solo ai penalties con la squadra campione, terminano la coppa europea in piazza d’onore nonostante lo sgambetto sferrato dagli icemans veneti, sui quali pesa come un macigno la debacle di sabato al secondo incontro.

Premiati invece ieri dal golden gol di Finoro gli altopianesi, che scongiurano così il rientro in patria al palo. Riscattando, almeno in parte, l’inglorioso 1-7 del match di sabato contro i britannici di Cardiff. Al debutto, invece, contro gli slovacchi che si laureeranno campioni della C-Cup, Migross Asiago aveva ceduto solo 5-3 nel braccio di ferro appassionante che per qualcuno tra gli addetti ai lavori valeva già una finale. Già domani si torna in pista di ghiaccio per la Ice Hockey League, opposti agli altoatesini del Val Pusteria.