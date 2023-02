Hockey in ansia per “Pippo” Rigoni, in ospedale dopo un contrasto sul ghiaccio. Notte in osservazione

Sono stabili le condizioni di Filippo Rigoni, il giocatore vicentino di hockey su ghiaccio in forza ai leoni giallorossi della Migross Asiago Hockey che ieri sera è stato ricoverato nel nuovo ospedale dell’Altopiano in seguito a un duro colpo ricevuto da un avversario in un contrasto di gioco. Di stamattina l’aggiornamento dei medici, riportato dall’ufficio stampa del club sportivo, dopo la notte trascorsa in osservazione presso il polo sanitario di Asiago.

L’infortunio patito da “#Pippo89” è avvenuto nelle fasi iniziali del match di campionato con il team austriaco Pioneers Voralberg, la seconda sfida in tre giorni tra le due franchigie hockeystiche. Sul piano della cronaca sportiva, entrambe vinte dagli altopianesi, per 6-4 e ieri sera per 5-3, in rimonta.

Chi ha assistito al match parla oggi di “agonismo eccessivo” e “colpi proibiti”, fatto sta che del clima tutt’altro che gelido al PalaOdegar ne ha fatto le spese proprio Filippo Rigoni, in un contrasto di gioco (comunque non sanzionato dagli arbitri) con spinta sulla balaustra che lo ha costretto a dare forfait, dopo un colpo alla schiena. Questo nonostante le protezione che i gladiatori sui pattini delle arene di ghiaccio sono costretti ad indossare sotto le divise per regolamento.

https://sxztuqm3.jwpapp.com/m/F2pojJn3/230224_rd51_ash_piv?list=GVLEC11a&fbclid=IwAR35MOJN9gNqCptV6GLi_bYHb6Ws_Km8ySDpGxQYvqRP0mOBrs7j-R7VAjI

Portato subito in ospedale in ambulanza, il giocatore vicentino sarebbe stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che non hanno segnalato danni lesioni gravi. “Dalla prima prognosi sembra non aver riportato nessun grave infortunio – si legge nell’aggiornamento offerto dal club -. Attualmente le vertebre dalla D3 alla D6 hanno sofferto un avvallamento. Verrà monitorato e tenuto sotto controllo per le prossime ore”.