La neve veste l’inverno vicentino. E Asiago è da favola. Foto e video

Puntuale come da previsioni, nella notte l’annunciata perturbazione di matrice artica polare ha raggiunto anche il Vicentino tra folate di vento e precipitazioni che mediamente oltre i 700 metri di quota si sono trasformate in neve. Uno spettacolo sempre affascinante che ha interessato le nostre montagne fino ai fondovalle più interni.

Circa 25 centimetri al momento sopra i 1000 metri di quota con Campogrosso, nel cuore delle Piccole Dolomiti, che invece ha già sfondato quota 35. Imbiancate Laghi e Posina, una ventina i centimetri, invece, quelli contati a Tonezza: misure simili ad Asiago, incorniciata da una coltre che ha reso ancor più pittoreschi i mercatini natalizi in corso nelle vie centrali. Dama bianca che arriva dunque puntuale per l’avvio della stagione sciistica in un comprensorio come quello altopianese, ma non solo, dove finora gli operatori si erano avvalsi dei cannoni per la neve artificiali. E se stando alle previsioni, nel corso del tardo pomeriggio le precipitazioni andranno esaurendosi, non cesserà invece un clima più frizzante ed in linea col periodo. Le temperature infatti, tenderanno a calare con minime prossime o lievemente sotto zero – seppur di poco – anche in pianura, e massime comunque non superiori agli 8/9 gradi.

La neve ad Asiago

La neve a Campogrosso