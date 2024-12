La Croce Rossa dà l’addio a Giuliana Guerra, la volontaria dal sorriso buono

E’ grande il cordoglio nella sua Zugliano, ma anche nei paesi limitrofi dove la notizia della scomparsa di Giuliana Guerra, è arrivata come una doccia gelata. 60enne molto attiva nella Croce Rossa, la donna lascia il marito Fabio e i due figli Giovanni e Laura, dopo una malattia che non le ha dato scampo.

Solare e sempre disponibile, Giuliana era particolarmente conosciuta per il suo impegno a favore dei più fragili, portato avanti con dedizione ed impegno: volontaria dal 2005, Vice Presidente dal 2020 al 2024 e attualmente membro del Consiglio Direttivo, per lei la Croce Rossa, Comitato di Thiene, era ormai una seconda famiglia a cui donare il suo tempo e la sua professionalità. Particolarmente intensa e significativa, così come raccontava anche alle giovani leve in procinto di iniziare il loro percorso all’interno dell’organizzazione umanitaria, l’esperienza compiuta lo scorso anno a Lampedusa, assistendo i migranti in arrivo dopo lunghe peripezie via mare. “La sua vita vissuta in pienezza fino alla fine, nonostante la malattia, all’interno della nostra associazione è stata un grande dono e una grande testimonianza per i nostri volontari e per tutta la nostra comunità” ha dichiarato Michele Antonio Michelon, Presidente della CRI thienese, interpretando il pensiero di tanti colleghi.

E intanto sono stati fissati per giovedì prossimo 12 dicembre, alle 9.30, i funerali nella chiesa arcipretale di Zugliano. La sera prima, alle 18, la recita del santo rosario: l’estremo saluto al sorriso buono di Giuliana.