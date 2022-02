Auto si ribalta tra alberi e nebbia dopo il volo fuori strada. Ferita coppia di anziani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A finire in pronto soccorso intorno alle 19 di domenica sera sono stati due anziani coniugi vicentini, moglie e marito ottantenni, dopo essere stati estratti malconci dalla loro auto, con la dovuta cautela, dai vigili del fuoco di Asiago. L’emergenza è scattata ieri nella prima serata, intorno alle 19, in Altopiano e più precisamente nel comune di recente istituzione di Lusiana Conco.

La vettura, guidata dal pensionato altopianese, sarebbe uscita di strada per errore a causa della fitta nebbia calata dopo l’imbrunire. I soccorsi sono stati inviati subito nei paraggi di località Bocchetta, trovandosi di fronte a un mezzo capovolto sul tettuccio con all’interno i due passeggeri rimasti incastrati.

I pompieri arrivati dal vicino distaccamento di Asiago, al pari del personale sanitario del Suem 118, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, riuscendo in pochi minuti a liberare la coppia di anziani: entrambi avrebbero riportato ferite e contusioni da valutare poi in ospedale, almeno contenute dal corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Non sarebbero in pericolo di vita salvo diversi esiti post soccorso, è probabile che entrambi siano stati destinati a un periodo di osservazione medica, a Bassano del Grappa, prima di stilare una prognosi di guarigione dopo aver valutato con gli strumenti diagnostici eventuali lesioni non superficiali. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale: non risulta al momento il coinvolgimento di altri veicoli in transito al verificarsi dell’incidente. L’auto è stata poi recuperata e rimessa in strada per la rimozione.