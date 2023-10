Auto fuori strada in piena notte finisce contro una recinzione. Ferito un passeggero

Vigili del fuoco, squadra di soccorso sanitario del Suem 118 e la squadra delle Volanti della Questura berica in strada Gogna alle 3 e mezza della notte appena trascorsa, in soccorso ai due occupanti di una Volkswagen T-Roc andata a schiantarsi su una recinzione di un edificio privato a Vicenza. Scenario dell’intervento l’area collinare sotto Monte Berico, in strada di Gogna.

L’uomo alla guida della vettura uscita di strada ha riportato solo qualche graffio superficiale, medicato sul posto, mentre è andata peggio alla persona al suo fianco sul sedile anteriore del passeggero, ferita e trasportata d’urgenza in ospedale al San Bortolo di Vicenza.

L’allarme è scattato alle 3.40 della notte, e per il momento non si conoscono le dinamiche precise dell’evento accidentale. Pare certa la fuoriuscita autonoma di strada, probabilmente dopo aver perso il controllo del veicolo. Il passeggero dolorante rimasto nell’abitacolo è stato assistito dal personale sanitario e raggiunto dalla squadra di pompieri del 115 della sede provinciale berica, estratto con la dovuta cautela a affidato al servizio d’emergenza per l trasferimento in pronto soccorso.

Non si conoscono per il momento le sue condizioni di salute, ma non sarebbe in pericolo di vita. Generalità e provenienza dei due malcapitati protagonisti dell’incidente non sono stati resi noti. Rilievi sul fatto affidati alla polizia di Stato, oltre ai danni riportati dall’auto si dovranno quantificare quelli causati alla proprietà privata scenario dello schianto notturno in particolar modo alla recinzione metallica divelta.