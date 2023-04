Fuoristrada nel dirupo : ferita una coppia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco prima delle 17, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto finita in un burrone in Contrà Cunchele a Conco Lusiana: una donna e un uomo feriti.

La coppia a bordo di un fuoristrada stava percorrendo la strada in discesa in forte pendenza, quando come riferito, l’auto non ha più frenato finendo fuoristrada in un dirupo. I primi soccorsi da parte di alcuni amici che seguivano la coppia su un’altra auto. I vigili del fuoco arrivati da Asiago, hanno collaborato ai soccorsi sanitari del personale del Suem.

Entrambi i feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale a Bassano del Grappa: non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.