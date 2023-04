Serie A: il Milan asfalta il Napoli a domicilio. Bene Lazio e Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La domenica calcistica con le gare valide per la 28° giornata di Serie A, fa registrare l’incredibile crollo casalingo del Napoli capolista. Partenopei demoliti da un ritrovato Milan di Stefano Pioli. E dire che le due squadre erano arrivate alla sosta per le Nazionali con risultati e stati d’animo del tutto diversi: gli azzurri due settimane fa avevano vinto 4-0 in casa del Torino, mentre i rossoneri erano caduti rovinosamente a Udine prendendone tre. Al “Maradona”, invece, finisce 4-0 per i campioni d’Italia uscenti, vogliosi di mostrare orgogliosamente il tricolore sul petto ai prossimi campioni. Il successo, inoltre, vale il terzo posto con sorpasso ai danni dei cugini interisti.

Punti preziosi nella corsa Champions per il Diavolo, ma anche un test che fa morale in vista dei quarti di finale di Coppa Campioni contro lo stesso Napoli. Oltretutto, in quel di Fuorigrotta, il Milan ritrova anche il Leao spaziale: doppietta per il portoghese. Poker completato dalle reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Per la squadra di Luciano Spalletti, invece, seconda sconfitta interna nelle ultime quattro gare di campionato e terza complessiva. Un calo fisiologico in vista del grande sogno che sta per avverarsi.

La Lazio vince anche a Monza e consolida il secondo posto. Al Brianteo un gol per tempo lancia i biancocelesti: apre Pedro, raddoppia Milinkovic-Savic. E alla luce dei 4 gol presi dal Napoli, la compagine di Maurizio Sarri diventa la miglior difesa del torneo con 19 reti al passivo rispetto alle 20 incassate dai partenopei. Incredibile ma vero. Incredibile, se guardiamo al curriculum di Sarri in tema di fase difensiva.

La Roma tiene il passo e aggancia l’Inter al quarto posto. I giallorossi tornano in zona Champions League grazie al 3-0 con cui all’Olimpico stendono la Sampdoria penultima in classifica e da tempo condannata a retrocedere. L’espulsione di Murillo al 53′ facilita il compito degli uomini di Josè Mourinho che sbloccano il match con un redivivo Wijnaldum. Dybala raddoppia su rigore, El Shaarawy cala il tris imbeccato da Solbakken.

Le altre due gare della domenica. Nel “lunch match”, il Bologna al Dall’Ara si sbarazza con un perentorio 3-0 dell’Udinese, scavalcandola in classifica e piazzandosi all’8° posto. Allo stadio Picco di La Spezia, i liguri rimontano la Salernitana; l’1-1 consente agli spezzini di guadagnare un prezioso punto salvezza. Adesso, infatti, il Verona terzultimo è a -6 dallo Spezia. All’appello adesso mancano Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.