Il rimorchio lasciato in pendenza e si schianta su una villetta alle 6 di mattina. Illesi gli inquilini

Non è servita la sveglia stamattina a una famiglia di Velo di Lusiana Conco, svegliata di soprassalto poco prima delle 6 di mattina da un fragoroso rumore improvviso, causato dallo schianto di un rimorchio industriale che ha abbattuto un muretto di pietra e si è fermato a una manciata di centimetri dalla parete esterna della loro villetta a schiera.

Il “botto” ha svegliato non solo gli inquilini dell’abitazione colpita dal mezzo di lavoro, con sopra la piattaforma un pesante macchinario per l’asfaltatura delle strade, ma anche tutti i residenti della zona che sono accorsi in strada, in via Velo, a verificare di persona la natura e l’origine di quel rumore tanto forte quanto inconsueto.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco del distaccamento altopianese – la sede è ad Asiago -, per competenza territoriale. Dopo la verifica puntuale che nessuno si fosse fatto male, a parte il comprensibile spavento, gli operatori d’emergenza hanno posto in essere un primo sopralluogo, per mettere l’area in sicurezza ed effettuare i primi rilievi sui danni. Il “poggiolo” è andato distrutto, così come il muretto perimetrale che dava sulla strada.

Riguardo alla causa del problema, l’ipotesi più probabile consiste nel fatto che il rimorchio ieri fosse stato lasciato in parcheggio in maniera non adeguata, in pendenza, e che per qualche motivo i freni non abbiano tenuto. Da qui lo scivolamento a ritroso fino ad andare a sbattere sulla casa a schiera, per fortuna di chi si stava riposando all’interno trovando ostacolo nelle murature esterne all’edificio. Stamattina alle 10 risultano ancora in corso le operazioni di scaricamento del carello e la rimozione dello stesso. L’indagine iniziale è stata affidata ai carabinieri della stazione locale.